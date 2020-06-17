Новосибирск, 17 июня, 2020, 10:06 — ИА Регнум. В небе над Новосибирском прошла первая тренировка пролёта военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Её провели экипажи 14-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Центральный военный округ Лётчики провели первую тренировку пролета в парадном строю в небе под Новосибирском

В параде Победы в Новосибирской области будут задействованы десять единиц авиационной военной техники: транспортно-штурмовые вертолёты Ми-8 АМТШ-В, ударные вертолёты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31, уточнили в ЦВО.

Военные летчики отработали слаженность действий, соблюдение заданной высоты и скорости полёта, дистанций и интервалов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске также прошла первая совместная репетиция пеших расчётов и колонн военной техники, которые будут задействованы в параде Победы 24 июня.

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