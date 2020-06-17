Санкт-Петербург, 17 июня, 2020, 10:12 — ИА Регнум. Дисциплина петербуржцев является основным фактором при определении темпов снятия «коронавирусных» ограничений. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Gov.spb.ru Александр Беглов в МФЦ Центрального района

По его словам, горожане часто у него интересуются, когда Петербург вернется к нормальной жизни.

«Мы постепенно снимаем ограничения, потому что не хотим получить нового пика заболеваемости. Кроме того, это дает возможность жителям нашего города привыкнуть к той дисциплине, которая нам необходима для дальнейшего снятия ограничений», — сообщил Беглов.

По его словам, только соблюдение стандартов безопасности поможет продолжить движение в направлении дальнейшего снятия ограничений, избавит от необходимости вновь ужесточать ограничительные меры.

«Всё зависит только от нас, от того, насколько мы будем дисциплинированны, насколько хорошо будем соблюдать стандарты безопасности. Нам надо научиться жить в новых условиях», — добавил губернатор.

Во время рабочего объезда он также заметил, что необходимо расширить помещения МФЦ на Невском проспекте, 174, — это сделают за счет переселения в соседнее здание некоторых служб администрации Центрального района.

«Ко мне давно обращались жители города с просьбой открыть МФЦ. Жизнь не остановишь, нужно регистрировать документы. Мы долго вели переговоры с представителями Роспотребнадзора. Они определили условия — соблюдение соответствующего стандарта. Эти условия сегодня выполнятся, и МФЦ работают на самом высоком уровне. Все клиенты соблюдают дистанцию, носят маски», — констатировал Александр Беглов.

Напомним, одним из таких стандартов было требование принимать посетителей только по предварительной записи с увеличенными интервалами. Однако от этого стандарта решили отступить ради граждан, которые желают открепиться от своего избирательного участка для голосования по Конституции — теперь они могут зайти в МФЦ с улицы, чтобы обратиться за этой услугой.