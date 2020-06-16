Санкт-Петербург, 16 июня, 2020, 19:51 — ИА Регнум. Многие улицы Петербурга вечером 16 июня подтопило из-за ливня. Горожане делятся в соцсетях своими впечатлениями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Https://vk.com/spb_today Подтопление в поселке Новоселье под Петербургом (цитата группы «ДТП и ЧП")

Так, на Пулковском шоссе автомобиль Volkswagen нырнул в огромную яму, которую не заметил из-за потопа, в связи с чем машину пришлось доставать с посторонней помощью.

Там же, но при повороте с шоссе в сторону города Пушкина затопило тоннель. На видео заметно, как машины рассекают по волнам, прижимаясь к менее подтопленной правой стороне, идут гуськом друг за другом. Ситуация усугубляется тем, что здесь же случилось ДТП.

В Пушкине оказались затоплены все подходы к вокзалу, что ввело в ступор горожан, пытающихся перейти дорогу иначе, чем вплавь. Утонула и Ленинградская улица: многочисленные видеоролики свидетельствуют, как автомобили плывут по ней на «брюхе».

"Вроде бы на подъем [идем], но почему вода стоит?» — недоумевают местные жители.

Горожане высказываются на тему забывчивости либо работников, которые не построили сливы, либо «Водоканала», который эти сливы не прочистил. «Они, скорее всего, есть, но (забиты) так, что даже воде некуда идти», — полагает Павел О.

На Киевском шоссе, по свидетельству очевидцев, «было не видно, куда едешь», из-за обильных осадков.

«А я уже писал в том году [губернатору Александру] Беглову. Говорил, ливневки забиты и не работают! Администрация ответила, что всё работает. А это ливень был полчаса! Представьте, ливень пройдёт сутки», — заметил петербуржец Алексей Ш. о потопе в Пушкине.

В ответ соотечественники лишь позавидовали ему, что губернатор не забанил его за такие вопросы «ВКонтакте».

Пострадала и Ленинградская область. Так, в Кингисеппе затопило улицы, а крыша одного из торговых центров не выдержала: её прорвало, внутрь полилась вода. Сотрудники предусмотрительно подставили ведро.

Поселок Новоселье на границе Ленобласти и Красносельского района Петербурга тоже частично ушел под воду. О затоплении сообщают и Шушары.

Напомним, 26 мая на заседании петербургского правительства глава комитета по энергетике Андрей Бондарчук отчитался, что за год — с масштабных потопов прошлого лета — менее половины проблемных объектов ливневой канализации удалось привести в порядок.

В городе выявили 17 таких ливневок, причем 16 находятся в зоне ответственности «Водоканала Санкт-Петербурга», одна — «Мостотреста». Починили из них всего семь.