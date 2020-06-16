Тверь, 16 июня, 2020, 11:48 — ИА Регнум. 1705 человек выздоровели после коронавируса в Тверской области, сообщили 16 июня в пресс-службе правительства региона. Только за последние сутки выписаны с выздоровлением сразу 60 человек.

Пресс-служба правительства Тверской области Ситуация с коронавирусом в Тверской области на 16 июня

Всего в Тверской области подтверждено 2800 случаев заражения коронавирусом, в том числе 72 носителя выявлены за минувшие сутки. 1044 пациента находятся в изоляции под медицинским наблюдением. 51 человек с начала пандемии скончался.

Всего в Тверской области обследования на коронавирус прошли уже 92 954 человека, в том числе 1216 исследований провели за последние сутки.

Напоминаем, что с 17 марта в Тверской области действует режим повышенной готовности — ограничена работа ряда предприятий, закрыты рестораны, парки, спортплощадки, в регионе действует рекомендательный масочный режим.