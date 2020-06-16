Санкт-Петербург, 16 июня, 2020, 10:57 — ИА Регнум. В Петербурге за последние сутки выявили 234 новых носителя коронавируса. Об этом сообщает 16 июня федеральный оперативный штаб. Таким образом общее число фактов заражения в регионе за все время пандемии достигло 21 047 случаев.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Заболевшие-выздоровевшие в Санкт-Петербурге

В России за последние сутки выявили 8 тыс. 248 новых случаев, общее число носителей составляет 545 тыс. 458 человек в 85 регионах.

В Петербурге за все время от COVID-19 выздоровел 9971 человек, причем 232 из них — за последние сутки.

Добавим, за 24 часа в городе также подтвердили еще 54 летальных случая COVID-19, что впервые за всё время больше суточного московского показателя.