Санкт-Петербург, 16 июня, 2020, 10:52 — ИА Регнум. В Ленинградской области за прошедшие сутки выявлено 70 зараженных коронавирусной инфекцией граждан и зафиксирована еще одна смерть от COVID-19. Об этом 16 июня сообщили в федеральном оперативном штабе.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Заболевшие-выздоровевшие в Ленобласти

Днем ранее в Ленобласти было 73 новых случая инфекции за предшествующие сутки.

Согласно официальным данным, с начала пандемии в регионе выявлено 3696 заболевших, 2796 человек выздоровели, 24 человека умерло.

За последние сутки в регионе коронавирусная инфекция выявлена у 70 человек, при этом 91 пациент выздоровел и выписан на амбулаторное лечение, один заболевший умер.

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За последние сутки в России выявлено 8 248 заразившихся новой коронавирусной инфекцией в 82 регионах. Также за сутки зафиксировано 193 летальных случая, а 9 767 человек выписано из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 545 458 заболевших в 85 регионах. За весь период в России от коронавируса скончались 7 284 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 294 306 человек.