Новосибирск, 16 июня, 2020, 09:02 — ИА Регнум. В Новосибирске прошла первая совместная репетиция пеших расчётов и колонн военной техники, которые будут задействованы в параде Победы 24 июня. Она прошла на территории военного аэродрома «Толмачево», сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Центральный военный округ Первая совместная репетиция парада Победы в Новосибирске

В составе пешей колонны — более 20 парадных расчётов. В составе механизированной колонны — более 70 единиц военной техники.

«Во время репетиции военнослужащие отработали порядок и последовательность выдвижения личного состава и техники, а также элементы приветствия и выноса знамен», — уточнили в ЦВО.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Новосибирской области трансляция парада Победы будет организована в прямом эфире. Мероприятия пройдут без участия зрителей.

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