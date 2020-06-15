Москва, 15 июня, 2020, 19:38 — ИА Регнум. Беспорядки в США могут продолжить своё развитие. Об этом 15 июня заявил разведчик, полковник Службы внешней разведки РФ в отставке, доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Зайдёт это, может быть, далеко. Но ни Дональд Трамп, ни демократы разгонять это пока не собираются», — отметил разведчик.

По его мнению, беспорядки выгодны в рамках предвыборной программы как демократам, так и республиканцам.

«Демократы думают, что еще поедут на этой волне, а Трамп, я думаю, радуется. Трамп как раз показывает остальной Америке, что будет в США, если не будет власти и его как отца нации не будет в Белом доме. Что если придёт слабый, спящий Джо Байден, то будет беспредел и начнётся не давление на чернокожих, а давление на белых», — сказал Безруков.