Москва, 15 июня, 2020, 17:56 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении оппозиционного блогера Алексея Навального о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

«Возбуждено уголовное дело в отношении А. А. Навального. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 128.1 УК РФ («Клевета»)», — сказано в сообщении СК.

Следствие считает, что блогер Навальный нарушил закон, когда комментировал видеозапись телеканала Russia Today, на которой ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко высказал свою позицию относительно поправок к Конституции РФ.

Комментарий был размещен в аккаунте Навального в сети микроблогов Twitter 2 июня. По версии следствия, в комментарии Навального содержатся заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана. Следствие считает, что своим комментарием Навальный преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц.

В случае признания виновным, Навальному грозит штраф на сумму до миллиона рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов.