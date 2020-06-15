Санкт-Петербург, 15 июня, 2020, 16:01 — ИА Регнум. Власти Петербурга называют внутренний туризм первостепенным направлением развития этой сферы. Об этом заявляют в Смольном со ссылкой на нового главу комитета по туризму Сергея Корнеева.

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«Мы хотим сработать на опережение, поэтому прорабатываем экономные пакетные предложения как для гостей города, так и петербуржцев. Планируем во всех форматах развивать комбинации «Петербург и Ленинградская область», «Петербург — Псков — Новгород», а также стратегические бренды «Серебряное ожерелье» и «Русский Север». А в таком магистральном бренде как «Русская Балтика», — это Санкт-Петербург, Ленинградская область, Калининград, — именно Петербург мог бы стать ведущим «магнитом. Это поможет нам дальше развиваться в качестве национального трэвел-хаба, и совместно привлекать туристов в город и соседние регионы», — заявил Корнеев.

Он встретился с руководителем управляющей компании аэропорта «Пулково» Леонидом Сергеевым, чтобы обсудить совместные проекты по продвижению Петербурга на туристическом рынке. Считается, что Петербург по-прежнему находится в приоритете маршрутов и программ, завязанных на иностранные авиакомпании, но «особенно важна работа с региональными перевозчиками».

По словам Корнеева, будет сформировано несколько десятков основных маршрутов и соответствующих пакетных предложений внутреннего туризма.

В частности, власти собираются развивать варианты с «мультимодальной перевозкой»: комбинации железнодорожного, авиационного, автобусного и круизного сообщения помогут ускорить этот процесс.