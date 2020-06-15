Санкт-Петербург, 15 июня, 2020, 15:12 — ИА Регнум. Эрмитаж запустил международный художественный проект — «Флора». Это своеобразная попытка осмыслить шедевры коллекции через синтез искусств — литературу, музыку, театр, хореографию. Об этом сообщается на сайте всемирно известного музея.

Дарья Драй ИА REGNUM Эрмитаж

В октябре и ноябре 2020 года каждый четверг в вечерние часы в залах Эрмитажа будут даваться перформансы по мотивам великих картин. Международная команда «оживит» полотна Рембрандта, Рубенса, Антонио Кановы и других великих мастеров.

«Замысел состоит в том, что знаменитые и очень модные мировые писатели выбирают себе картины в Эрмитаже, пишут о них эссе, артисты и музыканты на основании этих эссе сочиняют перформансы, которые исполняются в Эрмитаже. Это будет очень интересный пример того, как мы придаем новую литературную жизнь живописи и новую живописно-музейную жизнь литературе», — поделился в релизе на сайте музея генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Режиссер Жаклин Корнмюллер и продюсер и драматург Петер Вольфф привлекли к работе ведущих творцов из Австрии, России, Германии, Великобритании, США, Белоруссии и других стран. Среди них Евгений Водолазкин, Татьяна Толстая, Виктор Мартинович, Томас Главинич, Зэди Смит, Шадаб Шайеган и многие другие.