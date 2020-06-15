Санкт-Петербург, 15 июня, 2020, 14:01 — ИА Регнум. В Петербурге всё-таки устроят праздник выпускников «Алые паруса», но увидеть его можно будет только по телевизору. Соответствующее постановление подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздник «Алые паруса» (архивное фото)

Документ именуется «О проведении в 2020 году праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса» в формате телевизионной трансляции».

«Алые паруса», которые обычно собирают в Северной столице тысячи вчерашних школьников со всей страны и даже из-за рубежа, в этот раз будут финальной частью некоего «всероссийского выпускного вечера», который перенесли в онлайн из-за пандемии коронавируса. Он состоится 27 июня, спустя двое суток после парада Победы и за три дня до общероссийского голосования по поправкам к Конституции.

Еще несколько дней назад военные уже начали готовиться к празднику и устанавливать понтоны для фейерверка. Кульминацию праздника с водным шоу и проходом брига «Россия» по акватории Финского залива будут транслировать все центральные телеканалы.

«Это делается для обеспечения эпидемиологической безопасности жителей города. Наблюдать за грандиозным представлением можно будет в телевизионном эфире», — подчеркнули организаторы.

Бриг «Россия» с алыми парусами тоже изменит привычный маршрут. В 2020 году он пройдёт не в акватории Невы, а в Финском заливе.

В год 140-летия со дня рождения автора повести «Алые паруса» Александра Грина было решено посвятить концертные номера его произведениям. Среди участников концерта будут Дима Билан, Вера Брежнева, репер ST, Rasa, группа IOWA и другие исполнители.

Автором сценария и постановщиком концертной части праздника стал режиссер Василий Бархатов. Ведущими «Алых парусов» по традиции будут Иван Ургант и Дарья Александрова.

Организаторы обещают, что по зрелищности телевизионные «Алые паруса» не уступят обычным. При этом некоторые петербургские родители выпускников через петицию на сайте Change.org призвали не «отнимать у детей праздник» и просто перенести его на более поздний срок, чтобы выпускники могли его посетить и увидеть бриг воочию.

«С таким же успехом можно посмотреть записи прошлогодних праздников», — считают они.