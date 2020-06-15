Санкт-Петербург, 15 июня, 2020, 12:58 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о финансовых проблемах Северной столицы, вызванных коронавирусной пандемией. На это он указал на совещании городского правительства 15 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

«Сегодня из-за пандемии коронавируса город испытывает сложности, в том числе и финансовые. Но мы продолжаем выполнять все свои социальные обязательства. Ни одно наше социальное обязательство не нарушено, и все наши обязательства профинансированы», — заявил Беглов.

Заметим, в целях экономии из-за пандемии коронавируса Смольный в 2020 году на 5,3 млрд рублей сократил финансирование жилищных программ, включая «Расселение коммунальных квартир» и «Молодежи — доступное жилье», против чего протестовали некоторые депутаты Заксобрания.

Однако были сохранены субсидии на улучшение жилищных условий семьям с детьми-инвалидами, многодетным и бюджетникам.

Беглов уточнил, что в 2019 году с помощью городских субсидий свои жилищные условия смогли улучшить 120 семей с детьми-инвалидами, из которых 80 семей получили квартиры, а 40 — выплаты.

«В этом году нам надо обеспечить жильем 155 семей. Деньги мы соответствующие выделили», — заверил губернатор.