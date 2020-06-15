Приштина, Сербия, 15 июня, 2020, 13:15 — ИА Регнум. С июля припарковаться в центре Приштины бесплатно можно будет только на два часа. В дальнейшем каждый час пребывания машины на месте будет обходиться её хозяину в 1 евро.

Sanmint Бульвар Билла Клинтона в Приштине

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в настоящий момент плотность парковки в центре города создает препятствия для машин скорой помощи и пожарных.

Внедрением электронной системы оплаты парковки занимается государственное предприятие Prishtina Parking. Город будет разделен на три парковочные зоны. Граждане смогут приобрести абонемент на парковку: месячный абонемент будет стоить 10 евро, годовой — 100.

Идея об ограничении трафика в Приштине появилась… благодаря карантину. Граждане были приятно удивлены простором и тишиной на улицах. Контраст с повседневностью был столь разительным, что мэр города Шпенд Ахмети пообещал предпринять соответствующие меры.