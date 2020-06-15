Москва, 15 июня, 2020, 12:34 — ИА Регнум. В комитете Госдумы по международным делам нет сведений о закрытии школы при посольстве РФ во Франции или сокращения форматов обучения, однако обещали следить за ситуацией, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

«Пандемия многое изменила, но у меня нет каких-либо конкретных сведений о закрытии школы при российском посольстве во Франции или сокращения форматов обучения», — заявил глава профильного комитета Госдумы Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Парламентарий уверен, что следует не допустить ущемления прав учащихся.

«Здесь необходимо тщательно изучить все обстоятельства и, конечно, не допустить ущемления прав кого-либо, особенно учащихся. Обязательно будем следить за ситуацией», — заверил Слуцкий.

Под угрозой отчисления оказались 170 учащихся школы при посольстве России во Франции. 20 мая 2020 года, в конце учебного года, на заключительном родительском собрании школы внезапно было объявлено о ликвидации очно-заочной формы обучения и частичном закрытии заочной формы, которую предполагалось сохранить лишь для детей работников российских загранучреждений (РЗУ). С такой инициативой выступила дирекция школы со ссылкой на решение МИД России.