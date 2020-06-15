Москва, 15 июня, 2020, 12:24 — ИА Регнум. России необходимо увеличить парк современных ледоколов, заявил 15 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Wofratz Российский атомный ледокол «Ямал»

«Необходимо продолжить развитие парка мощных современных ледоколов, это важная и необходимая для страны работа», — сказал он.

По мнению главы правительства, увеличение парка позволит «более широко раскрыть транспортный потенциал Северного морского пути, усилить интерес международного бизнеса к новому транзитному коридору между Европой и Азией».

Кроме этого, новые ледоколы обеспечат первенство России в Арктике, которая является, по словам Мишустина, стратегически важным для России регионом.

Как сообщало ИА REGNUM, в США высоко оценили российские ледоколы. Журналист издания The National Interest Калеб Ларсон считает, что для захвата Арктики России не нужны истребители или гиперзвуковые ракеты, для этого им понадобятся ледоколы типа «Арктика».