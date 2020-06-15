Санкт-Петербург, 15 июня, 2020, 12:04 — ИА Регнум. В Петербурге в течение наступившей недели пройдут репетиции парада Победы на Дворцовой площади, в том числе генеральная. Для их проведения предстоит перекрывать улицы и ограничивать движение транспорта.

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция военного парада в Петербурге (архивное фото)

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, всего планируется провести три тренировки. Первая состоится 17 июня в 18:00 мск, в ней примут участие только пешие подразделения. Боевая техника присоединится 18 июня, начало тренировки также в 18:00.

Генеральная репетиция с участием пеших подразделений, боевой и специальной техники, а также авиации запланирована на 10:00 мск 20 июня.

Как уточнили 15 июня в Смольном, эти мероприятия ограничат движение в центре Северной столицы.

Так, движение будет ограничено 18 июня с 16:00 до 20:00, 20 июня с 09:00 до 13:00 и с 16:00 23 июня до 13:00 24 июня по нечетной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка, а также по четной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до дома №22 по Миллионной улице. Проехать нельзя будет по Певческому проезду, набережной Зимней канавки и Дворцовой набережной.

Кроме того, ограничено будет движение по Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта, по Адмиралтейской набережной и Невскому от Садовой улицы до Дворцового проезда в те же временные периоды 18 и 20 июня, а также 24 июня с 09:00 до 13:00.

В городе также запретят остановки с 00:00 17 июня до 13:00 24 июня по нечетной стороне набережной Мойки от Невского до Мошкова переулка, по четной стороне набережной Мойки от Невского до дома №22, по Певческому проезду и Миллионной улице.

Всего в петербургском параде поучаствуют более 4,5 тыс. военнослужащих ЗВО, силовых ведомств региона и курсантов военных вузов, 109 единиц военной и спецтехники, 34 самолёта и вертолёта Ленинградской армии ВВС и ПВО.

Подразделения РХБ-защиты продезинфицируют все транспортные средства, помещения для проживания и Дворцовую площадь.

«Все участники находятся под пристальным наблюдением военных медиков и проходят многоразовую термометрию. Личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты — перчатками, медицинскими масками и антисептиками, контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены», — заверяют в ЗВО.

Напомним, сам парад состоится 24 июня.