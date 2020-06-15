Москва, 15 июня, 2020, 11:47 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о следующем этапе снятия ограничений, введённых ранее из-за пандемии коронавируса. Соответствующее заявление он сделал в своём блоге.

Mos.ru Сергей Собянин

«С завтрашнего дня могут вновь открыться летние веранды ресторанов и кафе. Снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках», — написал Собянин.

Помимо этого, вновь начнут работать библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу.

Также возобновят свою работу музеи, выставочные залы и зоопарки. Москвичам разрешат посещать спортивные мероприятия, но лишь при условии заполнения трибун не более чем на 10%.