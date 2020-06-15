Москва, 15 июня, 2020, 11:41 — ИА Регнум. Доноры всегда готовы прийти на помощь тем, кто нуждается в переливании крови, но добровольцев будет мало, если само переливание будет просто негде сделать — нужно развитие сети первичного здравоохранения, больниц, специализированных центров, что и предполагает поправка к Конституции РФ о доступной медпомощи. Особенно актуально это стало во время эпидемии коронавируса, когда многие центры переливания крови испытывали недостаток в препаратах, доноров было катастрофически мало.

Mil.ru Донорство

Именно поэтому в период с 8 по 14 июня была организована всероссийская акция «Донорская неделя #ОставайсяДонором», приуроченная к Всемирному дню донора крови.

«Только человек может сдать кровь. Заменить донора неспособно ни юридическое лицо, ни банк, ни предприятие. Стать донором может только человек. Стать донором — это спасти чью-то жизнь. Примерно 99% донаций совершается безвозмездно. То есть это — настоящий дар, который один человек делает другому», — отметил на встрече с координаторами, ответственными за проведение донорской акции, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай. Его слова цитирует сайт yadonor.ru.

Популярный российский рэп-исполнитель ST был готов сдать кровь прямо во время акции, однако ему помешали свежие татуировки:

«Благодаря акции, посвященной Всемирному дню донора, я смог узнать о том, что сдача крови — это ответственное событие, к которому нужно заранее готовиться. Более того, сдача крови важна не только для нуждающихся людей, но и полезна для здоровья самого донора». Певец Bahh Tee смог повторно стать донором благодаря акции, а известный блогер Люся Чеботина поделилась информацией о проведении мероприятия со своими подписчиками.

В рамках акции «Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор» были организованы информационные точки, где обученные волонтеры-медики рассказали об основах ответственного донорства, правилах подготовки к донации. Почетные гости, известные артисты и блогеры с интересом расспрашивали волонтеров-медиков о миссии донора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, поправки к Конституции РФ были инициированы после обнародования ежегодного послания Федеральному собранию. Голосование по ним назначено на 1 июля 2020 г. Одна из поправок (в статью 72) сформулирована так: «Обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью».