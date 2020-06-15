Ульяновск, 15 июня, 2020, 11:24 — ИА Регнум. В Ульяновской области за сутки выявлено 146 случаев заражения коронавирусом, число выздоровевших не изменилось. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Стопкоронавирус.рф Данные по Ульяновской области с сайте оперативного штаба России

По информации на 15 июня, в Ульяновской области с начала пандемии подтверждено 4048 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 146. Ранее о данном количестве тестов, предварительно давших положительный результат, информировало управление Роспотребнадзора и региональные власти.

В Ульяновской области насчитывается 2740 активно больных. Выздоровели 1287 пациентов с COVID-19. За сутки зарегистрирован один летальный исход, всего скончался 21 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с 15 июня смягчаются ограничительные меры в условиях пандемии коронавируса: возобновляют работу объекты спорта для занятий на открытом воздухе, режим самоизоляция стал рекомендательным, а ряде муниципалитетов заработали при кафе летние веранды и террасы, а также фитнес-центры, бассейны, сауны, бани, массажные, бильярдные, боулинги и СПА-салоны.