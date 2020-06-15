Ульяновск, , 09:10 — REGNUM В Ульяновской области под медицинским наблюдением остаются более 5,5 тыс. человек, выявлены предварительно новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По последним предварительным данным (на 14 июня), в Ульяновской области выявлено 146 новых носителей коронавируса, общее число подтверждённых случаев — 4048.

Под наблюдением находятся 5534 человека, сняты с наблюдения 11 191.

По информации ведомства, в Ульяновской области проведено свыше 87,2 тыс. исследований на коронавирус, обследованы более 81,7 тыс. человек. В управлении подчёркивают, что в регионе достаточно тест-систем, исследования доступны для всех категорий граждан, которым по постановлению государственного санитарного врача полагается тестирование.

По данным оперативного штаба России на 14 июня, в Ульяновской области выявлено 3902 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 119. Выздоровели 1287 человек, из них за последние сутки — 20. Также за сутки было подтверждено два летальных исхода у пациентов с COVID-19, всего скончались 20 человек.

Отметим, что с 15 июня самоизоляция для всех жителей Ульяновской области носит рекомендательный характер. При этом граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию, использовать маски и перчатки в местах массового скопления людей.