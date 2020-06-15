Москва, 15 июня, 2020, 10:53 — ИА Регнум. За минувшие сутки в РФ выявили 8246 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 июня сообщили в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Новые случаи выявлены в 83 регионах РФ. За сутки скончались 143 человека, полностью выздоровели почти 4,5 тыс. человек.

Лидирует по числу новых случаев Москва — 1359. Далее следуют Подмосковье — 689, Петербург — 252, Свердловская область — 233, Воронежская область — 220, Нижегородская область — 209.

Всего в РФ выявили 537 210 случаев заражения коронавирусом. Зафиксирован 7091 летальный исход, выздоровели более 284,5 тыс. человек.