Новосибирск, 15 июня, 2020, 10:14 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время оперативного совещания сегодня, 15 июня, дал поручение специалистам министерства образования региона — продолжить работу по совершенствованию системы дистанционного образования.

Правительство Новосибирской области Оперативное совещание губернатора Новосибирской области Андрея Травникова со специалистам министерства образования региона

В региональном правительстве отметили, что резкий массовый переход на «дистант» позволил выявить ряд системных проблем. Но сейчас уже наработан некоторый опыт обучения школьников в таком формате.

«Конечно, мы не готовились к тому, что нам преподнесла эпидемия коронавируса — к тотальному масштабному дистанционному образованию во всех школах. Будем надеяться, что подобные испытания дистанционного образования нам больше проводить не придётся, потому что нужно признать: такое массовое заочное образование не равнозначно общению с педагогами, со сверстниками, — отметил Травников. — Тем не менее мы понимаем, что интерес к дистанционному образованию будет расти, нам нужно сделать выводы из этого опыта, из этой тренировки и скорректировать наши планы: что нам нужно сделать для того, чтобы дистанционное образование в обычном режиме стало более качественным, востребованным, удобным как для педагогов, так и для родителей, детей. И пользуясь площадкой рабочей группы Госсовета, просьба подготовить общие предложения, которые необходимы, актуальны для школ всей страны. С учётом нашего опыта, опыта наших коллег — других субъектов Российской Федерации».

По данным губернатора, новый учебный год 1 сентября Новосибирская область планирует начать в традиционном очном формате.

Но в регионе сохранят более жёсткие подходы к ведению карантина в образовательных организациях в случае увеличения количества заболевших, в том числе, традиционными ОРВИ и гриппом.

Министр образования региона Сергей Федорчук напомнил, что подготовка к массовому переходу на дистанционное обучение началась на следующий день после введения 18 марта 2020 года на территории области режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. С 6 апреля на «удалёнку» перешли 323 тысячи школьников. В муниципалитетах опыт организации дистанционного обучения школьников был приобретён ещё задолго до периода пандемии. Сегодня в проекте «Сетевая дистанционная школа» участвуют более 12,5 тысяч новосибирских учеников из 238 школ, 35 муниципалитетов области.

Что касается выявленных проблем, то, в частности, организовать качественное дистанционное обучение школьников не получалось из-за технических проблем: образовательные интернет-платформы не выдержали нагрузки из-за роста числа пользователей, да и не все педагоги оказались готовы к такой работе.

К новому учебному году министерство образования Новосибирской области разработает комплекс дополнительных мер для использования цифровых ресурсов и дистанционных технологий в образовательных организациях.

В августе 2020 года планируется провести повышение квалификации не менее 10 тысяч педагогов.