Санкт-Петербург, 15 июня, 2020, 10:11 — ИА Регнум. В Петербурге 78-летнего профессора Арктической академии наук, капитана первого ранга в отставке Валерия Митько обвинили в госизмене в форме шпионажа. Об этом 15 июня сообщил его адвокат Иван Павлов.

Фото: Ассоциация общественных организаций ветеранов военно-морского флота Петербургского профессора Арктической академии наук обвинили в госизмене.

Обвинение ученому было предъявлено еще 11 февраля текущего года, однако соглашение между Митько и Павловым на его защиту было заключено лишь в июне.

Как отметил адвокат, его подзащитному предъявлено обвинение в госизмене и шпионаже после того, как профессор несколько раз выезжал с лекциями в Китай по приглашению Даляньского университета.

По версии следствия, будучи в России одним из ведущих специалистов по гидроакустике, Митько вывез в своем чемодане документ с характеристиками иностранных подводных лодок, среди которых была и российская модель. Свою вину ученый не признаёт.

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Как отметил Павлов, в последний раз его подзащитный был в Китае в 2018 году. А пришли к нему примерно через полгода после того, как тиражом 100 экземпляров были изданы тезисы к его монографии «Эволюция геополитических факторов, определяющих Арктическую миссию России».

С февраля Митько находится под домашним арестом с многочисленными ограничениями.

«Выдающимся ученым в России время от времени устраивают показательную порку. В нашей стране не любят, когда передовые деятели науки выезжают за границу вместе с теми знаниями, которые находятся в их голове, — заявил Иван Павлов.— Такие дела — самый быстрый путь вверх по карьерной лестнице для оперативных, следственных и прокурорских сотрудников. Особенно удобно, что материалы этих дел также являются гостайной, а значит, не подлежат разглашению. Добиться справедливого правосудия из-за завесы секретности в таких делах защите крайне сложно. Единственный путь в отстаивании справедливости в таких процессах — общественный резонанс».

К моменту ареста 78-летний Валерий Митько являлся доктором технических наук, профессором, членом-корреспондентом Санкт-Петербургской инженерной академии, действительным членом Российской Академии естественных наук, председателем Санкт-Петербургского отделения секции геополитики и безопасности, действительным членом и президентом Арктической академии наук.

За время научной деятельности он был награжден 24 медалями, включая две серебряные медали имени Петра Капицы за научные достижения, медаль Вернадского, медаль правительства Республики Саха (Якутия), правительства Санкт-Петербурга. На его счету более 400 научных трудов, известных как в России, так и за рубежом, также он является автором двух учебников.

Как отметил адвокат, тезисы к монографии Митько, изложенные на 252 печатных страницах формата А4, включают такие разделы, как: географический, политический, экономический, военный, экологический, демографический, культурно-религиозный, этнический, интеллектуальный факторы, «определяющие Арктическую миссию России». А также фактор глобализации и публикацию Проекта Арктической доктрины России в редакции 2003 года.

«С публикацией тезисов к монографии в 2019 году Валерию Брониславовичу все же удалось то, что не удалось в 2003 на Совете безопасности России. Некоторые «заинтересованные читатели» и впрямь обратили пристальное внимание на содержание Арктической доктрины, рассматривающей проблемы Арктического региона, не урегулированные государством», — отметил адвокат Павлов.