Чебоксары, 15 июня, 2020, 09:36 — ИА Регнум. В Чувашии для организации Единого государственного экзамена создано 37 площадок, здесь будет обеспечена санитарно-эпидемиологическая безопасность. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 15 июня, заявил на планёрке в правительстве министр образования республики Сергей Яковлев.

Cap.ru В одной из школ Моргаушского района Чувашии

По его словам, выпускники будут сдавать ЕГЭ на базе 35 школ, также пункт проведения экзамена (ППЭ) организуется на дому и в УФСИН. Всего будут работать 37 ППЭ.

«Всего будет 532 аудитории, в каждой аудитории — не более девяти участников. Участники будут рассажены зигзагообразно», — сказал глава минобразования.

Также отмечено, что в ППЭ будут использоваться для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности бесконтактные термометры, маски, перчатки, рециркуляторы воздуха, дозаторы.

За ходом сдачи ЕГЭ будут следить 85 подготовленных общественных наблюдателей.

Как сообщало ИА REGNUM, при проведении Единого государственного экзамена в условиях пандемии коронавируса организаторы должны будут соблюсти целый ряд требований, разработанных Минпросвещения РФ совместно с Роспотребнадзором. Напомним, ЕГЭ начнётся 3 июля со сдачи экзаменов по географии, литературе, и информатике, 6 и 7 июля выпускники должны будут продемонстрировать знания по русскому языку, 10 июля будут сдавать профильную математику, 3 июля — историю и физику, 16 июля — обществознание, химию, 20 июля — биологию и иностранный язык, 22 и 23 июля — иностранный язык (устная часть).

Подробнее: Разработаны требования по проведению ЕГЭ в период пандемии

Напомним, в Чувашии для участия в государственной итоговой аттестации подано 6060 заявлений. ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Для получения аттестата экзамены сдавать не требуется, итоговые оценки выставляются на основании промежуточных результатов.