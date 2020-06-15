Чебоксары, 15 июня, 2020, 08:27 — ИА Регнум. В Чувашии приняты правила предоставления субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат на содержание поголовья коров. Соответствующее постановление подписал врио главы Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru В Чебоксарском районе Чувашии

Утверждённые правила регламентируют цели, условия и порядок предоставления государственной поддержки. Единовременные субсидии будут адресные и целевые.

«Критериями отбора граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на получение субсидий являются: наличие поголовья коров согласно записи в похозяйственной книге по состоянию на 1 апреля текущего финансового года и на дату подачи заявления; проведение ветеринарно-профилактических мероприятий в отношении поголовья коров, содержащихся в личном подсобном хозяйстве; наличие гражданства Российской Федерации», — отмечается в документе.

«Субсидия предоставляется гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство, имеющему на дату обращения за субсидией в текущем финансовом году: одну корову, в размере 2300 рублей на 1 голову; двух коров, — 3300 рублей на 1 голову; трех и более коров, — 4300 рублей на 1 голову», — говорится в постановлении.

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Уточняется, что получатель субсидии берёт на себя обязательства по сохранению поголовья коров, исключение могут составить гибель или вынужденный забой «коров по не зависящим от получателя субсидии обстоятельствам». Субсидии необходимо будет вернуть при нарушений «условий, целей и порядка их предоставления», а также при сокращении поголовья коров.

По предварительным данным, господдержкой планируется охватить порядка 22 тыс. личных подсобных хозяйств, в собственности которых находится чуть более 5 тыс. коров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Чувашии Олег Николаев акцентировал внимание на том, что в республике поддерживают сельхозорганизации, фермерские хозяйства — им предоставляется субсидия на каждый килограмм молока. А в вот личные подсобные хозяйства такую помощь пока не получают. Он подчеркнул, что будет «справедливо поддержать личные подсобные хозяйства, прежде всего, в период «большого» молока».