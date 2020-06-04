Чебоксары, , 17:05 — REGNUM В Чувашии на государственном уровне поддержат личные подсобные хозяйства, которые сбывают для переработки излишки сырого молока. Соответствующее поручение дал сегодня, 4 июня, врио главы республики Олег Николаев по итогам поездки на Чебоксарский городской молочный, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Врио главы Чувашии Олег Николаев на молочном заводе Cap.ru

В ходе визита руководитель региона поднял вопрос закупочной стоимости молока-сырья. Данный вопрос волнует большинство крестьян, для которых продажа молока является одним из источников дохода. К примеру, городской молочный завод 90% молока закупает у личных подсобных хозяйств, при этом закупочные цены меняются в зависимости от сезона, иногда падая в два раза. При этом на фоне обвала цен в закупочную стоимость сборщики молока включают ещё и затраты на экспертизу по определению качества молока.

Подробнее: За качество заплатишь: что может повлиять на спад поголовья коров в Чувашии

Читайте также: В Чувашии обвалились цены на сырое молоко

Олег Николаев акцентировал внимание на том, что в Чувашии поддерживают сельхозорганизации, фермерские хозяйства — им предоставляется субсидия на каждый килограмм молока. А в вот личные подсобные хозяйства такую помощь пока не получают.

«Я считаю, что справедливо будет поддержать личные подсобные хозяйства. Прежде всего, в период «большого» молока», — заявил Олег Николаев.

Руководитель республики поручил минсельхозу и минфину Чувашии разработать и представить механизм поддержки ЛПХ в ближайшие дни.

Читайте также: Чувашским крестьянам предлагают стать фермерами из-за низких цен на молоко

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в марте крестьяне из Моргаушского района пожаловались на снижение закупочной цены. По их словам, перекупщики ссылаются на возросшие траты на определение качества молока: тарифы выросли с 87 до 167 рублей, то есть почти вдвое. И эту же самую цену за экспертизу молока вынуждены платить крестьяне, желающие самостоятельно продать на рынке излишки молока, что становится менее выгодным занятием: прокормить корову становится сложнее и дороже с учётом роста цен на корма и обвалом закупочных цен, проще пустить под нож.

Аналогичная ситуация сложилась и в других муниципалитетах.