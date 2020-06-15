Новосибирск, 15 июня, 2020, 05:38 — ИА Регнум. В Новосибирске портреты врачей разместили на уличных баннерах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Минздрав Новосибирской области Баннеры с портретами врачей появились на улицах Новосибирска.

Напомним, в апреле в городе был запущен проект #ЭТОНАШАРАБОТА. Под этим хештегом размещались фотографии и короткие истории о сотрудниках новосибирской инфекционной больницы, которые работают с пациентами с коронавирусом.

«Теперь портреты людей, чья работа — спасать жизни, — на улицах Новосибирска. Министерство здравоохранения Новосибирской области благодарит Веру Сальницкую, Анатолия Аксамирского, мэрию Новосибирска, АО «Новосибирскэнергосбыт» за то, что этот проект состоялся», — уточнили в региональном минздраве.