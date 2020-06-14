Москва, 14 июня, 2020, 12:48 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия выходит из эпидемии коронавируса вполне уверенно и с минимальными потерями. Об этом он сказал в телепередаче «Москва. Кремль. Путин», которая выйдет вечером 14 июня в эфире телеканала «Россия 1». Был показан анонс передачи.

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«Мы говорим о том, что при определённых издержках, проблемах, при потерях, но всё-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями», — сказал президент России.

«Дай бог, чтобы так и дальше было», — добавил он.

Напомним, что в России уже в течение месяца выявляют порядка 9−8 тыс. случаев COVID-19 в день.

Тем не менее власти начали снимать ограничительные меры.