Москва, 14 июня, 2020, 12:37 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал последние события в США, где массовые протесты охватили крупные города и переросли в погромы и мародерство. Речь об этом зашла в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин», которая появится в эфире вечером 14 июня. Фрагмент телепрограммы опубликовал на своем телеграм-канале один из журналистов кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Путин отметил, что в США многие губернаторы штатов перестали ориентироваться на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

«Президент говорит, что надо сделать так-то и так-то, а на местах губернаторы отвечают: «Да пошел ты подальше», — сказал Путин.

Российский лидер считает, что это яркое проявление глубинных внутренних кризисов Соединенных Штатов. С момента прихода Трампа к власти его легитимность ставится под сомнение противниками.

Россия, по мнению Путина, выгодно отличается от США в этом вопросе.

«Я сомневаюсь, чтобы кто-то у нас где-то или в правительстве, или в регионах вдруг сказал: «Не будем делать там, что правительство говорит или президент говорит. Мы считаем это нецелесообразным», — отметил Путин.

К примеру, врачи считают целесообразными некоторые ограничения в связи с коронавирусом, и президент и правительство с этим соглашаются.

«Врачи наши считают целесообразными, президент и правительство поддерживают, а кто-то считает нецелесообразным — идите подальше», — сказал президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США сотрясают протесты на расовой почве, которые переросли в погромы и мародерства.