Путин: губернаторы штатов «послали» Трампа
Москва, 14 июня, 2020, 12:37 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал последние события в США, где массовые протесты охватили крупные города и переросли в погромы и мародерство. Речь об этом зашла в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин», которая появится в эфире вечером 14 июня. Фрагмент телепрограммы опубликовал на своем телеграм-канале один из журналистов кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Путин отметил, что в США многие губернаторы штатов перестали ориентироваться на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Российский лидер считает, что это яркое проявление глубинных внутренних кризисов Соединенных Штатов. С момента прихода Трампа к власти его легитимность ставится под сомнение противниками.
Россия, по мнению Путина, выгодно отличается от США в этом вопросе.
К примеру, врачи считают целесообразными некоторые ограничения в связи с коронавирусом, и президент и правительство с этим соглашаются.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, США сотрясают протесты на расовой почве, которые переросли в погромы и мародерства.