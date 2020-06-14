Вашингтон, 14 июня, 2020, 06:54 — ИА Регнум. Участники беспорядков в американском городе Нью-Орлеан снесли бюст политика, бизнесмена и рабовладельца Джона Макдоно. Об этом передает телеканал Fox News.

Протест

Сообщается, что вандалы снесли бюст, протащили его по улицам Нью-Орлеана, а затем сбросили скульптуру в реку.

Также сообщается, что водитель грузовика, на котором довезли до реки бюст, был задержан полицией.

Джон Макдоно родился в 1849 году, штат Джорджия. В 1889 году он был избран на два года в горсовет, а затем — мэром города Саванны в 1891 году.