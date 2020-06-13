Москва, 14 июня, 2020, 00:50 — ИА Регнум. Механизированная колонна военной техники, находившаяся на тренировочной площадке в подмосковном Алабино, начала передислокацию на временную площадку в Москве, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Mil.ru Военная техника передислоцируется в Москву

«Передислокация колонны колесной боевой техникой будет совершена по следующему маршруту: н.п. Алабино — трасса А-107 — Минское шоссе — Можайское шоссе — Рублевское шоссе — ул. Осенняя — ул. Крылатская — ул. Нижние Мневники 45», — говорится в сообщении ведомства.

В параде намерены принять участие более 30 видов военной техники, часть из которой совершит переход собственным ходом. Гусеничная техника, зенитные комплексы, тяжелые огнеметные системы будут доставлены по железной дороге до станции «Пресня», далее до парадной площадки машины проследуют самостоятельно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на улице Нижние Мневники подготовлена временная площадка для участвующей в Параде Победы военной техники.