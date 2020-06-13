Братислава, 14 июня, 2020, 00:28 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации, объявленный в Словакии 16 марта 2020 года, прекращает свое действия с 00:00 часов воскресенья, 14 июня, сообщает словацкая газета Pravda.

Флаг Словакии

За прошедшие сутки было выявлено всего три новых случая COVID-19. Из 1545 выявленных инфицированных новой коронавирусной инфекциекй, выздоровели и покинули лечебные учреждения 1410 пациентов. Всего за период вспышки заболевания в стране, от коронавируса скончались 28 человек.

Режим введенной властями чрезвычайной ситуации, подразумевал особый порядок работы лечебных учреждений, запрет на мирные собрания граждан и другие ограничения. Власти отметили этот запрет еще 10 июня.

Несмотря на снятие ограничений, власти остаются в состоянии готовности, и в случае необходимости могут вернуться к прежнему режиму ЧС.