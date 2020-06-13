Лондон, 13 июня, 2020, 23:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил возмущение в связи с нападениями демонстрантов на полицейских во время уличных акций против расизма в Лондоне. Об этом 13 июня он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

«Хулиганству на почве расизма нет места на наших улицах. Любой напавший на полицию почувствует на себе всю силу закона. Эти марши и протесты обессмыслены насилием и нарушением существующих требований. Расизму нет места в Великобритании, и мы должны работать над тем, чтобы это было именно так», ― говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в субботу, 13 июня, в Лондоне прошли столкновения между участниками акции по защите памятников и полицейскими. Несколько сотен человек, в основном участники движений правого толка, собрались на улице Уайтхолл, где сосредоточен ряд правительственных зданий, и на соседней Парламентской площади. Манифестанты окружили памятник премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю и памятник павшим солдатам.

С начала акция проходила мирно, но затем в сотрудников полиции из толпы протестующих полетели бутылки. Агрессию по отношению к полицейским проявляли и демонстранты, собравшиеся возле Вестминстерского моста, а также на Трафальгарской площади. Позднее в Скотланд-Ярде сообщили о задержании пяти человек.