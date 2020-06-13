Москва, 13 июня, 2020, 22:10 — ИА Регнум. Общее число выздоровевших от COVID-19 военнослужащих ВС РФ достигло 4947, за минувшие сутки излечились 118 российских военных. Об этом говорится в распространённом 13 июня бюллетене Минобороны России.

Дарья Драй ИА REGNUM Защита от коронавируса

«За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 118 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 4 947 человек», — говорится в сообщении.

Кроме того, до 550 человек увеличилась численность выздоровевших гражданских сотрудников.

На данный момент заражение коронавирусом подтверждено у 1524 человек, среди курсантов, слушателей и сотрудников вузов положительные результаты тестов на инфекцию получены у 360 человек.

В ведомстве подчеркивают, что большая часть тех, у кого подтвердилось заражение коронавирусом, не имеют клинических проявлений болезни.

Кроме этого в Минобороны уведомили, что в субботу, 13 июня, из военных комиссариатов на прохождение службы в вооруженных силах направлено более 12 тыс. человек. На призывные и сборные пункты не допущены 19 человек, у которых результаты тестирования показали наличие коронавирусной инфекции.

В министерстве отмечают, что медицинские сотрудники трижды в неделю тестируют на коронавирус участников военного парада, который пройдет в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня на Красной площади. На сегодняшний день ни у одного из них коронавирус не выявлен.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее общее число выздоровевших военнослужащих ВС РФ от COVID-19 достигало 4829, за сутки оправились от болезни 97 российских военных.