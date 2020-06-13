Москва, 13 июня, 2020, 18:39 — ИА Регнум. Более половины российских туристов готовы поменять свои планы на предстоящий летний отдых. Об этом свидетельствует опрос, проведенный онлайн-сервисом Туту.ру.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Туристы у подножия г.Белуха. Горный Алтай

Отмечается, что в опросе приняли участие около двух тысяч пользователей онлайн-сервиса, из которых 54% выразили готовность поменять место летнего отдыха в случае необходимости.

Так, 17% участников опроса отметили, что «с радостью поедут к морю в России», так же 14% респондентов положительно относятся к идее «переключиться полностью на внутренний туризм», а 23% опрошенных подчеркнули, что будут отдыхать только в России, «но только из-за невозможности улететь за границу».

Согласно результатам социологического исследования, в этом году порядка 46% участников опроса приняли решение отказаться от поездок в отпуск и ждать, когда будут открыты границы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что гражданам России необходимо быть готовыми к изменению своих планов на отпуск из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в месте предполагаемого отдыха.