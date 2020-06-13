Киев, 13 июня, 2020, 18:05 — ИА Регнум. Власти Украины пока не рассматривают вопрос о возвращении к ужесточению на территории страны ограничительных мер, рассчитанных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Об этом 13 июня сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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«Сейчас мы не рассматриваем вопрос сиюминутного возвращения к более жестким мерам, поскольку на территории Украины работает адаптивный карантин», ― заявил Ляшко.

Он отметил, что несмотря на это, контролирующим органам было поручено усилить контроль за исполнением санитарных норм на предприятиях, которым в свою очередь также рекомендовано изменить график работы сотрудников для того, чтобы избежать перегрузки общественного транспорта в «часы пик».

Ляшко подчеркнул, что о сроках проведения итогового внешнего независимого оценивания школьников, необходимого для дальнейшего поступления в высшие учебные заведения, решение будет принято 20―22 июня в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на Украине безопасными для отдыха в условиях пандемии коронавируса являются четыре области ― Одесская, Николаевская, Запорожская и Херсонская.