Киев, , 09:39 — REGNUM На Украине безопасными для отдыха в условиях пандемии коронавируса являются четыре области, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24».

В данных областях показатели по заболеваемости соответствуют критериям, задекларированным украинским правительством и в этих областях «открыто все» и туда можно отправиться отдыхать. Речь идет об Одесской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областях.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санитарный врач Украины также прокомментировал рост численности инфицированных коронавирусом на Украине. Виктор Ляшко пояснил стремительное распространение коронавирусной инфекции смягчением на Украине карантинных мер.

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