Санкт-Петербург, 13 июня, 2020, 12:36 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге с 15 июня начнется новый этап снятия ограничений, введенных в марте — апреле текущего года из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. После более чем двухмесячного перерыва откроются парикмахерские, предприятия бытового обслуживания, мебельные магазины и риэлтерские конторы.

Дарья Драй ИА REGNUM На улицах Петербурга

Как сообщили 13 июня в Смольном, соответствующее решение принял губернатор Александр Беглов, внеся изменения в постановление городского правительства от 13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

С понедельника, 15 июня, по предварительной записи будет разрешена работа парикмахерских (за исключением оказания косметических услуг), риэлтерских компаний, рекрутинговых агентств, библиотек и архивов. Также разрешена работа помывочных зон городских бань.

Будут открыты мебельные магазины и те специализированные торговые центры, в которых ведется исключительно розничная торговля мебелью. Мебельные магазины в зданиях торгово-развлекательных комплексов и торговых центров общего профиля останутся закрыты, как и сами ТРЦ и ТЦ.

Также с 15 июня разрешается работа предприятий и индивидуальных предпринимателей, оказывающих бытовые услуги населению (за исключением расположенных в ТЦ и ТРЦ), а также фотомастерских, фотостудий и фотоателье, мастерских по ремонту самокатов и велосипедов.

Для всех организаций и ИП, которым разрешено возобновление работы, обязательно соблюдение стандартов безопасности, разработанный для их вида деятельности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Наконец, разрешены тренировки в профессиональных спортивных клубах и государственных спортшколах на этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, а также подготовка членов сборных команд при соблюдении всех условий и рекомендаций Роспотребнадзора.

Одновременно с представителями этого ведомства прорабатывается вопрос о проведении музыкального фестиваля «Звезды белых ночей».

«С 15 июня в полном объеме восстанавливается действие льготных и бесплатных проездных билетов в пригородных поездах и автобусах», — сообщили также в Смольном.

Напомним, за последние сутки в Петербурге зафиксировано 262 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За всё время пандемии выявлено 20 305 случаев заражения. От COVID-19 умерли 569 человек. Выздоровел 9561 человек.