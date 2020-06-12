Нижний Новгород, 12 июня, 2020, 22:36 — ИА Регнум. В День России Нижегородский кремль украсила подсветка в виде российского флага. Видеозапись выложил на своей странице в одной из социальных сетей губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

@gsnikitin Нижегородский кремль

«Друзья! От всего сердца поздравляю вас с Днем России!», — написал глава области. Он отметил, что в честь праздника сделали «крутую» подсветку и пригласил пользователей посмотреть видеоролик.

«Процветания нашей стране!», — заключил Никитин.

Как сообщало ИА REGNUM, во многих регионах страны 12 июня проходит акция «Флаги России». Проекции российского флага появляются на знаковых для субъектов зданиях.