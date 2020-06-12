Ростов-на-Дону, 12 июня, 2020, 19:02 — ИА Регнум. Жители Ростовской области в период с 5 по 12 июня приняли активное участие во флешмобе «Флаги России. 12 июня», посвящённом Дню России, передаёт ИА REGNUM.

Комитет по молодежной политике Ростовской области Акция ко Дню России

Участникифлешмоба разместили копии российского триколора в окнах и на балконах домов, в знаковых для муниципалитета местах, на кораблях, стоящих в морских и речных бухтах.

«День России — это праздник, который объединяет всех граждан Российской Федерации. 12 июня мы продолжили традицию украшать окна символикой нашего государства, и в рамках флешмоба «Флаги России» мы предложили жителям Ростовской области вывесить в своих квартирах, домах и офисах государственные флаги и те символы, которые ассоциируются у каждого из нас с Родиной. Эта акция нашла отклик у наших граждан», — прокомментировал председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Юрий Лескин.