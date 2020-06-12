Ростовская область активно поддержала акцию «Окна России»
Ростов-на-Дону, 12 июня, 2020, 19:02 — ИА Регнум. Жители Ростовской области в период с 5 по 12 июня приняли активное участие во флешмобе «Флаги России. 12 июня», посвящённом Дню России, передаёт ИА REGNUM.
Участникифлешмоба разместили копии российского триколора в окнах и на балконах домов, в знаковых для муниципалитета местах, на кораблях, стоящих в морских и речных бухтах.
«День России — это праздник, который объединяет всех граждан Российской Федерации. 12 июня мы продолжили традицию украшать окна символикой нашего государства, и в рамках флешмоба «Флаги России» мы предложили жителям Ростовской области вывесить в своих квартирах, домах и офисах государственные флаги и те символы, которые ассоциируются у каждого из нас с Родиной. Эта акция нашла отклик у наших граждан», — прокомментировал председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Юрий Лескин.