Новосибирск, 12 июня, 2020, 18:03 — ИА Регнум. В День России губернатор Новосибирской области Андрей Травников возложил цветы к памятнику Героям и полным кавалерам ордена Славы в сквере Славы. В церемонии также участвовали член Совета Федерации ФС РФ Владимир Городецкий и председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив.

Правительство Новосибирской области Возложение цветов к памятнику Героям и полным кавалерам Ордена славы в Новосибирске

Отметим, что памятник Героям и полным кавалерам ордена Славы в Новосибирске был открыт 15 лет назад — к 60-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.

На стелах выбиты имена и фамилии 270 новосибирцев.