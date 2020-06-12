Минск, 12 июня, 2020, 14:18 — ИА Регнум. Семь правозащитных организаций Белоруссии выступили с требованием прекратить давление и запугивание людей в связи с их участием в президентской кампании 2020 года. «Срочное заявление правозащитного сообщества Белоруссии» было опубликовано вечером 11 июня на сайте ПЦ «Весна».

ИА REGNUM Плакат на тему президентских выборов в Белоруссии в одном из торговых центров Минска

"Мы констатируем продолжение начавшихся в мае 2020 года репрессий против активистов, организаций гражданского общества и простых граждан, несмотря на соответствующие призывы национального правозащитного сообщества, международных организаций и экспертов ООН», — сказано в заявлении.

По мнению НГО, нынешняя президентская кампания впервые за постсоветский период «с самого своего начала проходит в атмосфере страха, угроз и запугивания, идут задержания и аресты активистов инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты и простых избирателей, участвующих в мирных пикетах по сбору подписей».

«Продолжается политически мотивированное уголовное преследование Сергея Тихановского, который собирался выдвинуться кандидатом в президенты, и ряда других граждан по делу, в котором власти прибегли к откровенной провокации», — сказано в документе.

В нём также отмечено, что утром 11 июня выдвигаемая кандидатом в президенты Светлана Тихановская попросила членов своей инициативной группы не проводить пикеты по сбору подписей в ближайшие дни «из-за опасения продолжения репрессий в отношении сборщиков подписей». В этот же день прошли обыски в головном офисе «Белгазпромбанка», главой которого до недавнего времени был выдвигающийся кандидатом в президенты Виктор Бабарико, что НГО расценили так: «Мы рассматриваем данные действия как давление на одного из претендентов на должность президента».

«В таких условиях нельзя говорить о проведении честных и справедливых выборов. Напоминаем, что в соответствии с Копенгагенским документом ОБСЕ, Республика Беларусь, как государство-участник Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, заявила, что воля народа, выражаемая свободно и честно в ходе периодических и подлинных выборов, является основой власти и законности любого правительства, и обязалась уважать право своих граждан принимать участие в управлении страной непосредственно или через представителей, избираемых ими свободно в ходе честного избирательного процесса», — сказано в документе.

Его авторы призвали власти Белоруссии «обеспечить полную реализацию фундаментальных прав и свобод человека, закрепленных в Конституции, Международном пакте о гражданских и политических правах, Копенгагенском документе и в других международно-правовых документах в сфере прав человека, в том числе права на свободу выражения мнения, права на мирные собрания, права быть избранным на свободных выборах, права не подвергаться произвольным задержаниям, и прекратить давление и запугивание граждан в связи с их участием в избирательной кампании».

Заявление подписали «Правозащитный центр «Весна»; РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет»; РОО «Правовая инициатива»; ПУ «Белорусский документационный центр»; Центр правовой трансформации Lawtrend; Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова; Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман Константа».

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