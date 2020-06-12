Орел, 12 июня, 2020, 14:04 — ИА Регнум. Орловская область присоединилась к акции «Окна России», организатором её выступило Российское движение школьников при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи. К акции, в частности, присоединились дети, занимающиеся во Дворце пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина. Об этом ИА REGNUM 12 июня рассказала директор дворца пионеров, председатель Орловского регионального отделения Российского движения школьников Наталья Марушкина. Акция стартовала с 5 июня, в ней смогли принять участие дети от пяти до 18 лет и желающие всех возрастов. Организаторы акции предложили участникам для украшения окон специальные трафареты с изображениями символов России, но воспитанники Дворца пионеров проявили креативность и создали свои рисунки.

Автор: Наталья Марушкина Окна Дворца пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина в Орле

К 12 июня окна Дворца пионеров дети украсили бумажными трафаретами с государственной символикой: в верхней части окон на фоне цветов флага России и видов московского Кремля нанесена надпись: 12 июня День России. Ниже под надписью размещены трафареты с поздравлениями и рисунками на фоне голубого неба, а ещё ниже — силуэты людей в цветах российского флага, символизирующие единство народов России. В другом окне — на фоне видов Орла размещены сердце и надпись «Мы любим Россию».

По словам собеседницы агентства, акция «Окна Победы», которую проводили онлайн в преддверии Дня Победы, очень понравилась и детям и их родителям. Поэтому когда поступило предложение провести подобный флешмоб ко Дню России, многие идею поддержали.

«Мы используем собственные силы, фантазию и технические возможности. Также заданием было нарисовать сердце и сфотографироваться в нём. Задание заданием, но наши дети проявили фантазию. Мы во дворце использовали трафареты, но не те, которые были предложены, а делали, придумывали сами. Дома — тоже кто во что горазд: фотографии с флагами, фото сердец, очень разнообразно и интересно, повторяющихся нет», — рассказала Наталья Марушкина.

А в Некрасовской школы-интерната для детей-сирот в деревне Некрасовка Орловского района провели целую серию акций, которые стартовали ещё в День защиты детей. Как рассказал ИА REGNUM заместитель директора интерната Андрей Касьянов, флагами России к 12 июня украсили всю школу. Дети также рисовали и вырезали украшения для окон с государственной символикой. В школе-интернате провели танцевальный флешмоб, дети читали стихи о России, а также исполнили Гимн России. Все акции ребята снимают на видео, делают фотографии и выкладывают в социальных сетях с соответствующими хештэгами.

«Онлайн-формат оказался очень интересным для детей — раньше так активно не пользовались социальными сетями. А теперь с удовольствием проводят акции. снимают, выкладывают ‑ и смотрят не только свои отчёты, но и других школ», — рассказал ИА REGNUM Андрей Касьянов.

В числе других проводимых интернатом акций для детей — знакомство с историческими местами, а также — знакомство с биографиями бабушек и дедушек, что особенно важно для детей, чьи родители лишены родительских прав.

«Мы поднимаем данные ребят, устанавливаем, кем были их бабушки и дедушки, чем занимались, где воевали. И выясняется, что у многих родные — настоящие герои, и для них это очень много значит — знать, что в числе родственников не только те, кого лишили родительских прав, но и герои», — отметил Андрей Касьянов.