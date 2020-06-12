В центре Екатеринбурга в День России развернули огромные флаги
Екатеринбург, 12 июня, 2020, 14:06 — ИА Регнум. Активисты «Молодёжки ОНФ» развернули флаги Российской Федерации в Историческом сквере Екатеринбурга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.
Департамент информполитики Свердловской области
Исторический сквер
Несколько флагов 10 на 30 метров развернули со стороны водосброса плотины городского пруда, где размещены исторические барельефы.
Флаги поднимали не только в Екатеринбурге, но и во многих других муниципалитетах региона. Так, государственный символ торжественно подняли на территории Верхотурского Кремля.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня празднуется День России.