Краснодар, 12 июня, 2020, 12:22 — ИА Регнум. Государственный флаг России поднят на флагшток на главной площади Краснодара в день России 12 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Пресс-служба администрации Краснодара, автор Александр Райко Церемония поднятия государственного флага

В церемонии, которая проводилась с минимальным количеством зрителей, принял участие Почётный караул Кубанского казачьего войска, а также глава Краснодара Евгений Первышов и председатель городской думы Вера Галушко.

Открыла церемонию песня «Родина моя» в исполнении вокально-хореографического ансамбля «Родник» КМТО «Премьера». Затем под звуки «Встречного марша» Почётный караул Кубанского казачьего войска пронёс полотнище государственного флага РФ размером 10 на 15 метров по периметру Главной городской площади.

Затем под звуки Гимна России государственный флаг был поднят на флагшток — самый высокий в Краснодарском крае, его высота — 42 м.

В течение всего Дня России на Главной городской площади на большом экране демонстрируют видеоролики об известных жителях Краснодара и Кубани. В 12:00 состоялось всероссийское исполнение гимна России с трансляцией на муниципальных и краевых телеканалах, радиостанциях. Также в День России в Краснодаре открывается сезон фонтанов.