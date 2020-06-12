Анадырь, 12 июня, 2020, 06:53 — ИА Регнум. Власти Анадыря на Чукотке запустили к Дню России фотопроект «Мы вместе — Россия», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Анадыря Анна Уяганская

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Цель фотопроекта показать многообразие российского населения, что независимо от национальности, вероисповедания, профессии или возраста, все мы вместе — Россия.

На сайте городской администрации опубликованы множество фотографий жителей Чукотки.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поздравил дальневосточников с Днём России и подчеркнул, что главная сила нашей страны заключена в людях. Дальний Восток славится смелыми и активными жителями.