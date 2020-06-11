Москва, 11 июня, 2020, 21:34 — ИА Регнум. Минздрав России допускает возможность введения в стране «плавающего режима ограничений» в связи с эпидемией коронавируса, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

«Могут использоваться разные режимы: жёсткий карантин или плавающие какие-то мероприятия — скажем, когда ограничения вводятся в выходные дни. Такой вариант тоже существует», — сказал министр.

Глава Минздрава также не исключил такого варианта развития событий, при котором будет чередоваться введение режима карантина и его отмена.