Санкт-Петербург, 11 июня, 2020, 21:32 — ИА Регнум. Власти Петербурга постараются облегчить ресторанам и кафе открытие уличных террас и веранд. Об этом заявил 11 июня вице-губернатор города Евгений Елин. Однако на скорое открытие общепита в привычных помещениях можно не рассчитывать.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытое кафе

«Мы готовимся, убираем все бюрократические процедуры, ставим задачу, чтобы их открыть можно было просто и легко, без каких-то дополнительных договоров, просто по разрешительному принципу. Но сделаем мы это только после того, как поймем, что те послабления, на которые мы пошли вместе с жителями сейчас, не приведут к росту заболеваемости», — сказал Елин в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

При этом, по словам главы регионального управления Роспотребнадзора Наталии Башкетовой, Северной столице еще слишком рано думать об открытии ресторанов, так как уровень заболеваемости COVID-19 пока слишком высок.

«Открытие общепита возможно только при стабилизации и значительном снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией. Сейчас, на сегодняшний день, мы такой вопрос не рассматриваем», — подчеркнула Башкетова.

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Напомним, по данным на 11 июня в Петербурге выявили 19 769 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 8864 человека. Умерли 520 человек.