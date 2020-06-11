Санкт-Петербург, 11 июня, 2020, 21:15 — ИА Регнум. Петербург отказался от более жестких ограничительных мер против коронавируса, по типу тех, что были введены в Москве, из-за более «равномерного и образованного» состава населения. Об этом заявил 11 июня вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин.

Дарья Драй ИА REGNUM Молодые люди в масках на Дворцовом мосту

Он считает, что нельзя сравнивать два мегаполиса по темпам снятия коронавирусных ограничений и пытаться угнаться за столицей. «Москва раньше стартовала, вирус привел к увеличению заболеваемости в Москве где-то на две недели раньше, чем в Петербурге», — напомнил Елин в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

К тому же в Петербурге нельзя так же резко снять все ограничения, как в Москве, потому что изначально в городе на Неве карантин не был столь же жестким.

«Нельзя сравнивать Москву и Петербург, мы идем куда более щадящим путем, не вводили таких жестких ограничений, как Москва. На наш взгляд, это оправданно: не потому, что мы умнее, а потому, что считаем, что у нас куда более подготовленные жители, более ровный состав населения, более образованный и более квалифицированный. Отсюда мы не вводили настолько жесткие ограничения», — заявил Елин.

Так, в Петербурге не закрывали значительную часть промышленных предприятий и не вводили никаких пропусков на выход из дома и перемещение по городу, напомнил вице-губернатор.

«Но поэтому и ограничения мы, конечно, снимаем более аккуратно, чем Москва. Мы не хотим получить вспышку, мы не хотим получить дополнительных больных, поэтому будем идти спокойно, постепенно и равномерно», — сказал Елин.

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Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 303 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе зафиксировали 19 769 случаев заражения. Умерли 520 человек. Выздоровели 8864 человека.